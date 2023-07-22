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Горняк22: Путин предъявил Пшекам территориальные претензии

редактор01 mins

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21 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент России Владимир Путин предъявил Польше территориальные претензии, напомнив о её прошлом. Глава государства дал намёк, который невозможно пропустить. Пишет Царьград.

Польша является одним из самых русофобских государств Европы, однако свои западные земли страна получила только благодаря Москве. Это был подарок Сталина. Именно он решил передать Польше земли, которые раньше принадлежали Германии.

Западные же страны, напротив, бросили Польшу на съедение немецкой военной машине в 1939 году.

Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним, – отметил Путин.

Президент России также добавил, что Польша, вероятно, хочет забрать себе часть земель Восточной Украины, которые она считает своей исторической территорией. При этом делать она это будет, прикрываясь “натовским зонтиком”.

Фото: VICTOR LISITSYN, ВИКТОР ЛИСИЦЫН/GLOBALLOOKPRESS

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