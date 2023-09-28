Горняк22: “Семь центнеров на голову”: Военный эксперт рассказал, как ФАБы выжигают опорники ВСУ

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Воздушные кампании российских ВКС стали гораздо результативнее и серьезно изменили ход боевых действий. На эффективность ударов повлияла улучшение российских средств поражения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований “Основание” Алексей Анпилогов. Пишет Украина.ру.

Россия начинала СВО на Украине без планирующих авиабомб. А сейчас эти дешевые и эффективные боеприпасы стали серьезным фактором воздействия на передний край противника, рассказал Анпилогов. ФАБы сбрасываются с большой высоты, на которой идет истребитель-бомбардировщик, и за счет аэродинамических плоскостей, а также инерциальной, спутниковой навигации или лазерного наведения попадают в цель, добавил эксперт. “Половина веса в каждой такой бомбе – это вес взрывчатки. Когда к вам на голову прилетает 7 центнеров взрывчатки, образуется воронка, в которую может уместиться домик с мансардой”, – подчеркнул Анпилогов.

На вооружении у российских ВКС есть высокоточные ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Одной такой бомбы хватит на уничтожение большого взводного опорника ВСУ, заключил собеседник издания.

Фото: РИА Новости

Автор: glavred

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