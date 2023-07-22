Горняк22: Сильный ход России сразу против всех: Большое предупреждение Путина в пяти пунктах

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21 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент России в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, расставив акценты и точки над “и”. Самое главное уместилось в пяти пунктах. Пишет Царьград.

Запад разочарован

Запад явно разочарован результатами контрнаступления ВСУ, которых нет, отметил Владимир Путин.

Киеву не помогают поставки оружия и иностранные наёмники и советники. Президент России Владимир Путин сделал заявление.

“Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были “вкачаны” в киевский режим, ни поставки западного оружия – танков, артиллерии, бронетехники, ракет…”, – отметил Путин.

Запасы вражеского оружия – истощены

Чтобы противник ни придумывал, какие бы пути ни изыскивал, это не позволяет ему прорвать фронт русской армии. С пресловутым западным оружием дела обстоят прямо скажем плачевно. Об этом ни раз писали и западные СМИ.

Натовские арсеналы и запасы советского оружия в значительной степени опустошены, отметил Владимир Путин.

Элиты США и тупик

Напомнил Владимир Путин и о тех, кому выгодно затягивание украинского конфликта. Это, например, элиты США.

Однако на Западе уже многие понимают, что поддержка Украины путь в никуда.

“Так называемая поддержка Украины — тупик. По факту, это обслуживание чужих интересов”, – подытожил президент.

Польша войдёт и… не выйдет

Кроме того, Владимир Путин рассказал о планах создания польско-литовско-украинского воинского соединения, которое противник планирует использовать для оккупации Украины.

“Если польские части войдут во Львов или другие территории Украины – они там и останутся. Причём навсегда”,

Это было немыслимо ещё два месяца назад

Своего рода итог обращения Владимира Путина подвёл русский философ Александр Дугин.

Он подчеркнул, все положения, которые озвучил президент, безошибочно указывают на то, что мы отошли от ударов и начинаем приходить в себя.

Он также отметил, что только стоит поверить Западу, и мы скользим вниз. Стоит ожесточиться и озлобиться, и всё выравнивается.

“Когда мы впускаем войну в себя, мы побеждаем”, – заключил русский философ.

Фото: 9111.ru

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Автор: vizitka01

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