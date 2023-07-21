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Горняк22: «Скоро потребует нашу ядерную бомбу?» — французский политик шокирован требованиями Зеленского

редактор01 mins

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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Неуёмные аппетиты Владимира Зеленского и его постоянные просьбы о всё новых и новых поставках танков и истребителей безумны, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Пишет Русская Весна.

«Всё больше и больше сумасшествия! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления. А скоро и нашу ядерную бомбу? Когда мы остановим это безумие?» — спрашивает он в Twitter.

 

Филиппо не впервые выступает за договорное урегулирование затянувшегося украинского конфликта и критикует правительство своей страны за постоянный поток оружия и боеприпасов в сторону киевского режима.

Фото: dzen.ru

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