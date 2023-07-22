Горняк22: США раскрыли истинные цели, для которых используют Украину

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21 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Западу совершенно наплевать на Украину и украинский народ, он просто использует их против России, заявил американский аналитик в области внешней политики Джеймс Джатрас в эфире программы Redacted News. Пишут “Русские Онлайн”.

«Украина здесь ни при чем, ни при чем и украинцы, они просто расходный материал», – рассказал он.



Его мнение поддержал американский журналист Клейтон Моррис, который добавил, что Запад ищет новые способы развязать мировую войну.



«Их совершенно не волнует Украина, запомните это. И НАТО тоже не волнует Украина: ее просто используют, чтобы спровоцировать Россию», – отметил ведущий.



Ранее в МИД России заявили, что Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.



Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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