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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Прошлая неделя прошла под знаком визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Киев пытался решить свои шкурные вопросы, но полностью провалил задачи. Теперь в офисе президента Украины понимают, что точка невозврата в дипломатии Москвы пройдена. Пишет Царьград.

Вполне возможно, что в Вашингтоне ждали от визитёра Зеленского и его свиты несколько иных речей и смыслов. Но тот привёз в США старую пластинку про свою “формулу мира”. Эта инициатива уже настолько набила оскомину всему Западу, что слушать её не хотят даже самые рьяные сторонники Зеленского. Что уж говорить о странах Глобального Юга и Востока, которым россказни Зеленского, Ермака и Кулебы претили ещё в прошлом году.

В то же время партия “похабного мира” продолжает своё планомерное движение. С одной стороны, Запад и сам не против заморозить фронт ввиду отсутствия денег на поддержку Украины. С другой стороны, выступает отечественный олигархат, который совсем не против вернуть всё в состояние “как было”. К ним присоединились и почувствовавшие запах поражения украинские политики, ставшие комплиментарно относиться к тем силам, которые навязывают им завершение конфликта с Россией. И все они считают, что при желании можно просто взять и закончить всё ранее начатое. Но это иллюзия.

Как отмечают инсайдеры телеграм-канала “Резидент”, на самом деле сейчас очевидно, что дипломатическая точка невозврата в отношениях Москвы и Киева была пройдена ещё на провальных переговорах в Стамбуле. Теперь Россия войдёт в мирный процесс исключительно на своих условиях. И никто не сможет уговорить Москву бросить фронт.

“Формула мира” Зеленского же, скорее всего, так и останется на свалке истории вместе с тысячами таких же амбициозных и совершенно лживых инициатив украинского руководства.

Словно подчёркивая этот тезис, министр обороны России Сергей Шойгу провёл личную инспекцию оборонных предприятий, где в режиме 24/7 специалисты куют оружие русской победы. По прошествии полутора лет СВО входит в решающую стадию. И задавать тон будет именно Россия.

Фото: TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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