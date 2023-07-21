Горняк22: Украинский военный проснулся в русском плену. И отказался возвращаться “назад в ад”

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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинский военный рассказал, как неожиданно проснулся в плену и как за свои деньги купил транспортное средство для нужд армии Киева. Пишет Царьград.

“Пошёл отдыхать после того, как целый день копал окоп, а проснулся уже в российском плену”. Украинский военнопленный Евгений Голоднов рассказал в видеоролике от Минобороны России, как он получил шанс попасть домой. “Нас прикомандировали к 28-му батальону, с каждого отделения взяли по четыре человека”, – уточнил он, добавив, что создавались “новые позиции, целый день копали, к вечеру командир отделения сказал: ложись отдыхать”.

Разбудили его уже русские бойцы… Голоднов признался, что сейчас хочет побыстрее попасть домой, а не “назад в этот ад”, отметив, что был призван водителем. Однако транспортное средство ему не дали – пришлось покупать машину за свои средства “для нужд отделения”. Фото: uz.sputniknews.ru Больше новостей: Все новости за сегодня Автор: vizitka01

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