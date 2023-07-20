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19 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Теракт в ночи на Крымском мосту стал жестом отчаяния, тщетной попыткой «отомстить» России за то, что она прекратила столь выгодную незалежной и её хозяевам зерновую сделку. Пишет 24TNews.

В Кремле подчеркнули – решение о приостановке сделки было принято задолго до удара по мосту. Доказательством служат даты в штампах на уведомлениях, отправленных загодя в ООН, и прочим заинтересованным сторонам. Все всё знали, но непонятно, на что надеялись. Россия показала зубы, ждем ответа.

Сделка не разорвана, она продолжает действовать. Просто Россия прекращает выполнять её положения до тех пор, пока Запад не исполнит свои обязательства. Никаких обсуждений, переговоров и поиска компромисса не будет, Москва заняла принципиальную позицию. Разговаривать надо было раньше, пока российская сторона многократно милостиво предлагала своим «партнерам» одуматься и начать действовать честно и ответственно. Не захотели? Решили обмануть сверхдержаву? Ловите ультиматум.

И это станет огромной проблемой для Запада и страны У, потому что список требований у России огромен. Ничего сверхъестественного, напротив, при заключении сделки планировалось, что эти задачи будут планомерно выполняться в течение действия сделки. Но теперь придется осуществить все сразу и как можно быстрее, если партнеры все же намерены сделку продолжать. Ну, или пусть сидят ровно и жалуются на весь мир, а попутно несут потери. Им решать.

Россия требует снять ограничения на экспорт своей продукции, в первую очередь удобрений. За год ни один корабль с ними не был отправлен – это как понимать? Российским аграриям нужны запчасти для закупленной в прошлом импортной сельхозтехники. А для оплаты за них Западу нужно отменить часть санкций, в частности заново подключить Россельхозбанк к SWIFT. Российским кораблям до сих пор запрещено заходить во многие европейские порты, им отказывают в обслуживании, грузы не страхуют, из-за чего страдает вся логистика.

Благородство России, которая не стала выдвигать никаких дополнительных требований, и даже не пытается наказать обманщиков, на Западе вряд ли оценят. Но на то и расчет – весь остальной цивилизованный мир четко видит, чья вина в произошедшем, и как реагируют стороны. И делает выводы, с кем можно вести дела, а от кого лучше держаться подальше. Россия проявила не слабость, а удивительную силу и выдержку, чтобы Запад угодил в ловушку и дискредитировал себя. Раньше, при гегемоне, это не имело особого значения, но сейчас в мире создаются новые полюса силы и страны выбирают, к кому примкнуть.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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