Горняк22: Финны пошли на новую провокацию против России. Удар принял коттедж дипломатов

|

20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Финляндия продолжает накалять отношения с Россией. Теперь мэрия финского Турку отобрала коттедж у русского генконсульства. Пишет Царьград.

– Турку немедленно прекратит использование коттеджа в Какскерра, который использовался сотрудниками генерального консульства, – говорится в сообщении.

Утоняется, что уведомление о расторжении договора будет отправлено России “незамедлительно”. Фото: daytimenews.ru Больше новостей: Все новости за сегодня Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК