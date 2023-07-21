ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Алтайском крае
Образование
Выпускникам кафедры «Цифровые финансы» вручили дипломы
Образование
Олимпиадники выбирают Алтайский государственный университет
Здоровье
В США ребёнок застрелил свою беременную мать и нерожденного брата.
Образование
Как в Алтайском крае проходит приемная кампания в вузы
Здоровье
В Алтайском крае тушат лесной пожар в Угловском районе

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье83 News
Новости Алтай141 News
Новости Горняк61 News
Образование62 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика75 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Горняк22: Финны пошли на новую провокацию против России. Удар принял коттедж дипломатов

редактор01 mins

 | 

20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Финляндия продолжает накалять отношения с Россией. Теперь мэрия финского Турку отобрала коттедж у русского генконсульства. Пишет Царьград.

– Турку немедленно прекратит использование коттеджа в Какскерра, который использовался сотрудниками генерального консульства, – говорится в сообщении.

Утоняется, что уведомление о расторжении договора будет отправлено России “незамедлительно”. Фото: daytimenews.ru Больше новостей: Все новости за сегодня

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News