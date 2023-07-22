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Горняк22: Хирург ЧВК «Вагнер» придумал наказание для Стрелкова

редактор01 mins

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21 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Сотрудник частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Петровский в интервью NEWS.ru заявил, что подходящим наказанием для экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова станет командировка на «переднюю линию» в зону проведения специальной военной операции. Собеседник издания проинформировал, что работал вольнонаемным сотрудником медгруппы ЧВК и был около трех месяцев на СВО. Пишет МК.

«Наказание (для Стрелкова)? Нет. Никакого. Почетную обязанность — дать ему в руки автомат, и на первую линию», — предложил Петровский.

Игорь Стрелков был задержан в своей московской квартире утром 21 июля. Против него начато разбирательство по статье 282 УК РФ «Экстремизм». Адвокат экс-главы оборонного ведомства ДНР пытается найти его во всех московских отделениях полиции и Следственного комитета.

ФОТО: RU.WIKIPEDIA.ORG

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