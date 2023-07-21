ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Алтайском крае
Образование
Выпускникам кафедры «Цифровые финансы» вручили дипломы
Образование
Олимпиадники выбирают Алтайский государственный университет
Здоровье
В США ребёнок застрелил свою беременную мать и нерожденного брата.
Образование
Как в Алтайском крае проходит приемная кампания в вузы
Здоровье
В Алтайском крае тушат лесной пожар в Угловском районе

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье83 News
Новости Алтай141 News
Новости Горняк61 News
Образование62 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика75 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Горняк22: Что задумал Залужный: Киев перебрасывает на фронт “потрошителей”

редактор01 mins

 | 

20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Появление у границ Белгородской и Брянской областей отряда «Ахмат Запад» ожидаемо вызвало дрожь у командования ВСУ. В Сумской и Харьковской областях фиксируют появление наемников от так называемого «отряда шейха Мансура». Пишут “Русские Онлайн”.

Бандформирование активно пиарится в Интернете, ведет несколько телеграм-каналов, в которых диванные вояки зовут к себе «чеченских добровольцев». Справедливости ради, в отряде много боевиков, которые прошли гражданские войны в Сирии и Ливии. В войне на Донбассе чеченские боевики участвуют с 2014 года.

С прошлого года боевики-«мансуровцы» распространяли в соцсетях видео о том, что якобы воюют то в Херсонской области, то под Бахмутом. На самом деле, наемники фактического участия в боях не принимали. Они занимали позиции во втором эшелоне и выполняли роль обычных подразделений теробороны.

Фото: из открытых источников

Больше новостей: Все новости за сегодня

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News