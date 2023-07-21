Горняк22: Что задумал Залужный: Киев перебрасывает на фронт “потрошителей”

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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Появление у границ Белгородской и Брянской областей отряда «Ахмат Запад» ожидаемо вызвало дрожь у командования ВСУ. В Сумской и Харьковской областях фиксируют появление наемников от так называемого «отряда шейха Мансура». Пишут “Русские Онлайн”.



Бандформирование активно пиарится в Интернете, ведет несколько телеграм-каналов, в которых диванные вояки зовут к себе «чеченских добровольцев». Справедливости ради, в отряде много боевиков, которые прошли гражданские войны в Сирии и Ливии. В войне на Донбассе чеченские боевики участвуют с 2014 года.



С прошлого года боевики-«мансуровцы» распространяли в соцсетях видео о том, что якобы воюют то в Херсонской области, то под Бахмутом. На самом деле, наемники фактического участия в боях не принимали. Они занимали позиции во втором эшелоне и выполняли роль обычных подразделений теробороны.



Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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