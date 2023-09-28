Горняк22: Что необходимо делать при объявлении воздушной тревоги

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. По словам эксперта по безопасности, начальника управления Комитета безопасности РФ «Кобра» Станислава Веселова, если начинает звучать воздушная тревога, то можно бежать в любые учреждения или объекты закрытого типа. Он отметил, что под деревьями прятаться не надо, так как — это опасно. Если поблизости есть охраняемая территория и там находятся сотрудники полиции или охранники, то их можно попросить укрыться. По его словам, они не имеют право препятствовать. Пишет Военное Дело.

«В первую очередь если это семьи с детьми, то не надо детей одних отпускать: „Бежим туда, бежим сюда“, то всё это дело делается совместно, должен быть контроль за детьми. То есть родители обеспечивают безопасность детей», цитирует эксперта издание Pravda.Ru.

Веселов подчеркнул, что самое главное — это «не нужно допускать паники». Что касается тех людей, которые во время воздушной тревоги оказались дома, то в этот момент необходимо зарыть все окна и двери. Также очень важно держать связь с родственниками. По словам эксперта, разрешено держать связь со службой 112 и следовать их рекомендациям в экстренных ситуациях.

Фото: Omer Messinger / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Автор: glavred

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