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21 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. “Золотой миллиард” забил тревогу: на фоне выхода России из зерновой сделки мировые цены на зерно и другие сельхозкультуры ставят новые рекорды и останавливаться не собираются. Американцы, которые с бокальчиком просекко сначала лениво наблюдали за загибанием европейской экономики в борьбе против России, неожиданно обнаружили, что за океаном отсидеться не получится: по данным на четверг цены на пшеницу в США повышаются третью сессию подряд и уже достигли максимального уровня с начала СВО. И это только начало. Пишут РИА Новости.

Вой и проклятия в адрес России, удесятерившиеся с концом сделки, звучат как прекрасная музыка. Посол США в ООН с чайной фамилией Томас-Гринфилд заявила, что решение России – это “акт жестокости”. Главный еврофлюгер, глава дипломатии ЕС Боррель возопил, что “прекращение зерновой сделки приведет к мировому продовольственному кризису”. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала отказ России от сделки “циничным шагом”, который она “от всего сердца осуждает”. Разве это не прекрасно? Третий закон Ньютона гласит: раз недруги России в истерике – значит, мы делаем все правильно.

Хотя главным аргументом всех западных гарантов, подписантов и интересантов сделки была “продовольственная безопасность беднейших стран”, открывшийся ларчик представил совершенно другую картину. Вместо миллионов плачущих африканских детей, с голодными криками вытягивающих тощие ручонки навстречу кораблям со спасительным зерном, это спасительное зерно в течение сделки почему-то получили совсем не голодающие страны.

Фото: news-kiev.ru

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Автор: vizitka01

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