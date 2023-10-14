«Городские псы трусливы»: кинолог рассказала, как отпугнуть стаю разъяренных собак
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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Кинолог Диана Беляева в беседе с порталом «А теперь внимание!» рассказала, почему на людей нападают стаи собак. Она также объяснила, как помочь человеку в такой ситуации. Пишет Теперь Внимание!
По словам специалиста, животные не всегда настроены агрессивно. Иногда они бегут на человека, чтобы поиграть. Вся беда в том, что уличные псы не умеют контролировать силу укуса.
Хуже, если вы оказались не в городском парке, а проходите мимо заброшенной площадки. Собака вряд ли будет играть, если посторонний зашел на ее территорию. В этом случае пес всегда предупреждает лаем, на который стоит сразу среагировать.
Если собака имела негативный опыт с человеком, то на приближающегося прохожего она может и кинуться. Видя агрессивное животное, не стоит продолжать на него идти.
Как помочь человеку, на которого напала стая собак?
«Постараться отпугнуть стаю — городские собаки трусливы. Покричать, постучать палкой, бросить камни, но не в самих псов, а рядом. Если вы на машине — посигнальте, если в людном месте — позовите на помощь. Собаки боятся громких звуков. Газовый баллончик может только усугубить ситуацию», — пояснила Беляева.
Фото: JAGADEESHWARAN P/unsplash.com
Горняк22