Горячую воду отключат в центре Барнаула 4 октября

Отключение продлится с 10 часов утра до 10 часов вечера

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В центре Барнаула 4 октября отключат горячую воду. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.

Перекладку участка на ул. Молодежной энергетики завершили, но теперь им необходимо провести врезку обновленного участка в теплосеть. Для этого подачу горячей воды ограничат с 10 часов утра до 10 часов вечера.

К концу недели на участке, где проводился ремонт, планируют начать восстановление благоустройства. Под отключение попадают следующие адреса:

Циолковского, 142а;

Ядринцева, 148, 150;

Красноармейский, 135, 103, 114, 97, 104, 106, 100, 101, 118, 95а, 96а, 111, 112, 131, 105, 110, 133, 96, 116;

Социалистический, 119а, 109, 111, 115, 117, 105, 119, 117а, 113, 107;

Строителей, 41а, 33, 39, 29, 27, 37, 35, 31, 29а, 41, 43;

Крупской, 101/1, 101/2, 105, 103, 80, 78, 76, 99а, 91а, 92, 93, 103а, 95, 97д, 86;

Мерзликина, 6а;

Молодежная, 42, 47, 23, 21, 53, 60а, 35, 62, 56, 29а,54, 51, 29, 70, 62б, 41, 38, 68, 68а, 37, 48, 44, 50, 60, 40, 64, 58/1, 62а, 66, 39, 46, 126;

Папанинцев, 116, 126, 130;

Шевченко, 101, 82.

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