Госдума одобрила отказ от уведомления Совета Европы о военном положении
Проекты поправок внес на рассмотрение президент России Владимир Путин в начале августа
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Госдума приняла поправки, согласно которым Россия не будет уведомлять Совет Европы о введении или отмене военного или чрезвычайного положения. В Telegram-канале Госдумы сообщили, что эти изменения связаны с прекращением участия России в Совете Европы.
Напомним, что в ст. 37 закона “О чрезвычайном положении” говорится, что при его введении РФ в течение трех дней уведомляет генсеков ООН и Совета Европы “о временных ограничениях прав и свобод граждан, составляющих отступления от обязательств по указанным международным договорам, об объеме этих отступлений и о причинах принятия такого решения”.
Из статьи поправки исключают упоминание генсека Совета Европы и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Проекты поправок внес президент России Владимир Путин в начале августа. Представителем при рассмотрении законопроекта он назначил заместителя главы МИД РФ Александра Грушко.
Теперь законопроект должен одобрить Совфед, а после подписать сам Путин.
новости Локтевский
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