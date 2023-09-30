30.09.2023

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Густой туман накрыл Барнаул

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Видимость в некоторых районах города – крайне плохая

Фото: amic.ru, Barnaul 22, “В курсе 22”

Густой туман накрыл Барнаул ночью и утром 30 сентября. Видимость в разных районах города настолько плохая, что ничего не разглядеть дальше 200-300 метров.

Снимками атмосферного явления делится amic.ru и пользователи соцсетей.

По данным синоптиков, в Барнауле сегодня ожидается 14-16 градусов тепла. Преимущественно будет без осадков, но в конце дня небольшой дождь. Ветер до 8 м/с.

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