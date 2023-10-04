Даже жесткое мясо станет мягким и нежным: перед варкой нужно сделать вот что

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03 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Отварное мясо полезнее жареного. Но готовят его не так часто. Все потому, что действительно вкусно сделать говядину или свинину в кастрюле довольно сложно.

Некоторые хозяйки уверены: филе будет сочнее и мягче, если опустить его в крутой кипяток. В беседе с порталом «Городовой» шеф-повар Артем Мартиросов прокомментировал этот метод. Оказывается, все не так просто.

У разных культур своя технология приготовления. Поэтому нельзя однозначно сказать, что мясо нужно опускать в кипящую воду. Хотя в Южной Корее поступают именно так.

Важен градус приготовления. Если хочется получить бульон, желательно, чтобы огонь был сильным. Воду нужно постоянно подливать по мере выпаривания. Если просто отварное, то стоит томить на медленной температуре.

«Я считаю, что надо положить говядину или свинину часов на шесть в проточную холодную воду перед готовкой. Если судить по традиционным способам приготовления, мясо клали в ручеек для извлечения нежелательного белка.

Если мясо не кошерное и не халяльное, в нем остается довольно много крови. Это отражается на вкусе. После того, как выбиваешь лишний белок, оно мягче», – пояснил эксперт.

Фото: za-edoy.ru

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Автор: vizitka01

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