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Дают только 1 раз. Россияне легко забирают по 16 600 рублей и еще льготы в октябре

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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07 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Россиянам сообщили о важных денежных средствах, которые поступят на карту от властей уже до конца текущего года. Получить на карту 16 600 рублей и еще льготы можно будет при предоставлении в центр соцподддержки некоторых документов, пишет UssurMedia.

Так жители России получают возможность поддержать нуждающихся и при этом получить за это вознаграждение. Речь идет о донорах крови.

Как отмечают специалисты, в день сдачи крови донорам предлагается или бесплатный обед, или компенсацию в размере от 400 до 700 рублей. При этом в столице за порцию эритроцитов компенсация может составить до 2,5 тыс. рублей. Те, кто решит сдать кровь минимум дважды, могут рассчитывать на внеочередные льготные путевки для санаторно-курортного лечения, выдаваемые на месте работы или учебы. 

За редкие группы крови донорам готовы выплатить около 5 тыс. рублей за донацию. 

А вот уже регулярные доноры могут рассчитывать на дополнительные льготы, включая первоочередное право на покупку санаторных путевок и федеральные и региональные привилегии для почетных доноров.

Почетные доноры в 2023 году могут получить медпомощь без очереди, льготные путевки, удобное время для оплачиваемого отпуска и денежную выплату в размере 16 578 рублей, которую дают лишь 1 раз в год. В разных регионах предусмотрены свои льготы: от скидок на проезд в общественном транспорте до бесплатной юридической помощи.

Важно отметить, что сделав пожертвование в октябре, к концу года вы уже сможете получить свои выплаты и привилегии.

Фото: stylishbag.ru

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