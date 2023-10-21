Две иномарки столкнулись возле Театра драмы в Барнауле

Пострадавших, вероятно, нет

Фото: amic.ru

Две иномарки столкнулись на проспекте Социалистическом в Барнауле. Как сообщил корреспондент amic.ru, авария произошла возле Краевого театра драмы.

Согласно снимку с места происшествия, в аварии приняли участие Mercedes и Toyota. Пострадавших, по всей видимости, нет.

Напомним, что за две недели октября в Барнауле произошло 50 серьезных ДТП. В них пострадали 68 человек и двое погибли. Всего за девять месяцев 2023 года в столице Алтайского края зафиксировали 1642 ДТП, в результате которых умерли 154 человека и 2138 травмированы.

горняк



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