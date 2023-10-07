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06 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Девушка-танкист с позывным “Кобра” назвала смешной вопрос мужчин на СВО. Пишет Царьград.

Инструктор танкового тренажёра Т-72 с позывным “Кобра” рассказала о забавном вопросе, который чаще всего ей задают курсанты. В беседе с “МК” уроженка Башкирии рассказала, что с августа находится в зоне проведения спецоперации – готовит танкистов.

Её ученики – военнослужащие и кадровые, и мобилизованные. Тренируются все одинаково напряжённо.

При этом есть и забавные моменты. О смешном вопросе, который чаще всего задают курсанты, “Кобра” рассказала с улыбкой.

“Честно говоря, когда они заходят в мой класс, первое, что спрашивают: “А где инструктор?” – рассмеялась она.

Сама инструктор отмечает, что гордится своей деятельностью, хотя сейчас вдали от дома очень скучает по близким.

Родные её решение отправиться в зону проведения СВО хоть и поддержали полностью, но все очень ждут скорейшего возвращения.

“Сын постоянно пишет, что скучает, но я всегда ему отвечаю, что наша разлука ненадолго. Россия – самая сильная страна, а значит, мы скоро победим, и я вернусь домой”, – рассказала “Кобра”.

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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