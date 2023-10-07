07.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Такого, как Путин: какие песни посвящали президенту страны
Новости Алтай
Уличные бои и ракетные обстрелы. В Израиле начались бои с боевиками ХАМАС
Новости Алтай
“Из этого мальчишки выйдет толк”. Владимиру Путину исполнилcя 71 год: архивные фото
Новости Алтай
“Хамас” заявил о начале военной операции против Израиля
Новости Алтай
В Бийске мужчина перевёл деньги мошенникам, угрожавшим его семье
Новости Алтай
Томенко провел совещание по вопросам готовности муниципалитетов к зиме

Коллекция категорий

Бизнес163 Новости
Здоровье339 Новости
Новости Алтай1489 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование172 Новости
Общество401 Новости
Объявления80 Новости
Политика322 Новости
Спорт227 Новости
Платим за интересные новости!

Девушка-танкист с позывным «Кобра» назвала смешной вопрос мужчин на СВО

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

06 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Девушка-танкист с позывным “Кобра” назвала смешной вопрос мужчин на СВО. Пишет Царьград.

Инструктор танкового тренажёра Т-72 с позывным “Кобра” рассказала о забавном вопросе, который чаще всего ей задают курсанты. В беседе с “МК” уроженка Башкирии рассказала, что с августа находится в зоне проведения спецоперации – готовит танкистов.

Её ученики – военнослужащие и кадровые, и мобилизованные. Тренируются все одинаково напряжённо.

При этом есть и забавные моменты. О смешном вопросе, который чаще всего задают курсанты, “Кобра” рассказала с улыбкой.

“Честно говоря, когда они заходят в мой класс, первое, что спрашивают: “А где инструктор?” – рассмеялась она.

Сама инструктор отмечает, что гордится своей деятельностью, хотя сейчас вдали от дома очень скучает по близким.

Родные её решение отправиться в зону проведения СВО хоть и поддержали полностью, но все очень ждут скорейшего возвращения.

“Сын постоянно пишет, что скучает, но я всегда ему отвечаю, что наша разлука ненадолго. Россия – самая сильная страна, а значит, мы скоро победим, и я вернусь домой”, – рассказала “Кобра”.

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие новости