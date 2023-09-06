Девятибалльные пробки сковали Барнаул утром 6 сентября
Проблемы с движением автотранспорта наблюдаются по всему городу
Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле достигли 9 баллов утром 6 сентября, следует из данных 2ГИС.
Самые крупные заторы наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улице Власихинской и шоссе Ленточный бор.
Также движение сильно затруднено на Северо-Западной, Советской Армии, 2-й Строительной, Фурманова, Георгиева, 50 лет СССР, Попова, Юрина, Солнечной Поляне и других улицах.