Девятибалльные пробки сковали Барнаул утром 6 сентября

Проблемы с движением автотранспорта наблюдаются по всему городу

Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле достигли 9 баллов утром 6 сентября, следует из данных 2ГИС.

Самые крупные заторы наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улице Власихинской и шоссе Ленточный бор.

Также движение сильно затруднено на Северо-Западной, Советской Армии, 2-й Строительной, Фурманова, Георгиева, 50 лет СССР, Попова, Юрина, Солнечной Поляне и других улицах.

Источник