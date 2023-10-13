13.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Сегодня ночью 14-летний подросток сбил насмерть женщину.
Новости Алтай
Иностранные наёмники бегут из Харькова. Марочко рассказал о ситуации на фронте
Новости Алтай
Иностранные наёмники бегут из Харькова. Марочко рассказал о ситуации на фронте
Новости Алтай
Иностранные наёмники бегут из Харькова. Марочко рассказал о ситуации на фронте
Новости Алтай
В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора в РФ
Новости Алтай
В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора в РФ

Коллекция категорий

Бизнес175 Новости
Здоровье418 Новости
Новости Алтай1797 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование217 Новости
Общество436 Новости
Объявления80 Новости
Политика372 Новости
Спорт255 Новости
Платим за интересные новости!

Денег нет – будьте здоровы: Белый дом обратился и к Киеву, и к миру

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у США заканчиваются ресурсы для выделения военной помощи Украине. Пишет Царьград.

Фактически Джон Кирби повторил известную крылатую фразу: “Денег нет – будьте здоровы”. В ходе брифинга для прессы Джон Кирби сообщил, что ресурсы для военной помощи Киеву заканчиваются. Последний транш, по большому счёту, был последним полноценным, а дальше придётся что-то придумывать.

Впрочем, вполне вероятно, что и придумывать ничего не будут. Просто скажут, что ресурсы исчерпаны, и попытаются найти новую кассу, сообщает “Газета.ру”.

Джон Кирби, помимо всего прочего, открыто сообщил, что сейчас США в поисках ресурсов для помощи Израилю. А что Украина? По ней вопрос будут решать. Попробуют помочь, но не обещают.

Как уточняет телеканал “360”, ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заверил общественность, что Украина и дальше будет продолжать наступательные действия. Мол, драться намерены и зимой. Впрочем, у самих украинских боевиков иная позиция. Там всё больше настраиваются на паузу или сдачу в плен.

Фото: WHITE HOUSE/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

город Горняк

Добавить комментарий

Похожие новости