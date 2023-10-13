Денег нет – будьте здоровы: Белый дом обратился и к Киеву, и к миру

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у США заканчиваются ресурсы для выделения военной помощи Украине. Пишет Царьград.

Фактически Джон Кирби повторил известную крылатую фразу: “Денег нет – будьте здоровы”. В ходе брифинга для прессы Джон Кирби сообщил, что ресурсы для военной помощи Киеву заканчиваются. Последний транш, по большому счёту, был последним полноценным, а дальше придётся что-то придумывать.

Впрочем, вполне вероятно, что и придумывать ничего не будут. Просто скажут, что ресурсы исчерпаны, и попытаются найти новую кассу, сообщает “Газета.ру”.

Джон Кирби, помимо всего прочего, открыто сообщил, что сейчас США в поисках ресурсов для помощи Израилю. А что Украина? По ней вопрос будут решать. Попробуют помочь, но не обещают.

Как уточняет телеканал “360”, ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заверил общественность, что Украина и дальше будет продолжать наступательные действия. Мол, драться намерены и зимой. Впрочем, у самих украинских боевиков иная позиция. Там всё больше настраиваются на паузу или сдачу в плен.

Фото: WHITE HOUSE/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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город Горняк