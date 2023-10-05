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День учителя! Поздравления педагогов в стихах, прозе и для СМС

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В эту дату россияне чествуют любимых преподавателей, а учителя принимают заслуженные поздравления, букеты цветов и конфеты

Фото: unsplash.com

5 октября в России отмечают День учителя. В эту дату россияне чествуют любимых преподавателей, а педагоги принимают заслуженные поздравления, букеты цветов и конфеты. В этот праздник amic.ru подготовил красивые поздравления для учителей в стихах, прозе и для СМС.

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Поздравления с Днем учителя 2023 в стихах

Кто научил нас правильно писать? Поведал, кто в монархии правитель?  Кто показал, как интегралы вычислять?  Это всё он — любимый наш учитель. 

Желаем вам удачи и любви,  Сюрпризов радостных и солнечного лета.  Поддержки тёплой близких и семьи,  В мудрых глазах негаснущего света. Нашему Учителю Удачи и здоровья Вам, Учитель наш! Работа Ваша – подвиг ежедневный. Жизнь школьная – совсем не “Ералаш”, А трудное хождение “по нервам”! (А. Вихрян)Спасибо вам за труд нелегкий, За обучение детей. Желаем радостных мгновений, Хороших больше новостей! Здоровья пожелать, удачи Вам в День учителя хотим. Пусть будут легкими задачи. Мы Вас за всё благодарим. Учителей все уважают. Бесценен труд их, спору нет, И мы сегодня пожелаем Здоровья вам на много лет. Учеников всегда послушных, Зарплат больших, терпенья, сил, Работа чтобы грела душу, Чтоб каждый день вам в радость был!

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Поздравления ко Дню учителя в прозе

Сегодня все самые тёплые слова — Вам, дорогой учитель. Спасибо, не только за Вашу доброту, честность, открытость, любовь к детям и своей профессии, но и за “кнут”. Желаю Вам никогда не разочаровываться в учениках и родителях, оставаться здоровым, энергичным, интересным человеком. С праздником! Поздравляем с профессиональным праздником всех тех, кто посвятил свою жизнь будущему нашей планеты. Вы дарите новым поколениям самое дорогое, что есть у человечества — знания. Желаем Вам способных и благодарных учеников, здоровья и сил, неиссякаемой преданности благородному труду учителя. Пусть будет нетруден и отраден Ваш путь. С днём учителя! 3

Короткие поздравления ко Дню учителя для СМС

Спасибо вам за все ваши старания, За то, что детям дарите любовь, Заботу, мудрость и, конечно, знания, И будете дарить их вновь и вновь! Разноцветными листами Осень красит этот день. С Днем учителя поздравить Разрешите вас скорей!Большой поклон учителям. За труд и знания — спасибо! Желаем много счастья вам, Пусть в жизни будет всё красиво.

Источник стихов.

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