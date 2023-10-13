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Дефицит бюджета Алтайского края в 2024 году планируется на уровне 10,4%

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Томенко отметил, что за всеми цифрами стоят запросы жителей Алтайского края и их обращения к краевым и местным властям

Фото: unsplash.com

Проект бюджета Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов внесен на рассмотрение в АКЗС. Об этом сообщает ТАСС, дефицит планируется в размере 14,9 млрд рублей – 10,4% от доходной части.

“Краевой бюджет прогнозируется с предельным уровнем дефицита. Дефицит краевого бюджета на 2024 год определен в размере 14,9 млрд рублей”, – заявили в пресс-службе правительства региона.Доходная часть в следующем году планируется на уровне свыше 143 млрд рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы составят 88,7 млрд рублей – это на 15% больше показателей чтения 2023 года. Расходы составят 158 млрд рублей.

Как рассказал губернатор Виктор Томенко в Telegram-канале, за всеми цифрами стоят запросы жителей Алтайского края и их обращения к краевым и местным властям.

“Реализация наших планов по повышению уровня жизни в крае, по созданию условий для развития наших предприятий, по строительству и ремонту школ, детских садов, дорог, больниц. Как и в прошлые годы, мы будем выполнять все социальные обязательства перед жителями края”, – подчеркнул губернатор.В 2025 годах дефицит будет меньше. Объем доходов составит 140,1 млрд рублей, объем расходов – 142,1 млрд рублей. В 2026 году доходы и расходы в планируемом бюджете пока равны – 136,2 млрд рублей.

новости Локтевский

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