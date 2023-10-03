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Диетолог назвал продукты, которые нужно есть каждый день

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Продукты, содержащие сахар, специалист в список полезных не включил

Фото: pxhere.com

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил о том, что кисломолочные продукты нужно употреблять каждый день. Его слова передает радио Sputnik.

По его словам, одна-две порции “кисломолочки” позволяют получить необходимую норму кальция, бифидо- и лактобактерий. Последние помогают не только в пищеварении, но и защищают кишечник от возрастных изменений и заболеваний.

Также специалист добавил, что содержать сахар кисломолочные продукты не должны, потому что он “убивает” их пользу. Самыми полезными Гинзбург назвал продукты с коротким сроком годности. 

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