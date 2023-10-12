Дима Билан попал в больницу в Москве
Все ближайшие концерты артиста отменяются
Фото: Дима Билан / “ВКонтакте”
Известного российского певца Диму Билана экстренно госпитализировали в Москве. Об этом рассказали в его группе во “Вконтакте”.
Из-за госпитализации ближайшие концерты Билана пришлось перенести, в частности под перенос попали выступления в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.
Певец отметил, что сейчас находится под наблюдением у врача, а перелеты могут оказать негативное влияние на его состояние.
Артист принял решение остаться в Москве, чтобы спокойно выздороветь.
новости горняк
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