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Дискотеки и мастер-классы. Что приготовили парки Барнаула на День города-2023

ГОРНЯК2201 mins

День города пройдёт в Барнауле 2 сентября

Амфитеатр в парке “Изумрудный”/ Фото: amic.ru

День города пройдёт в Барнауле 2 сентября и будет богатым на мероприятия. Основные события состоятся на площади Сахарова, на Мало-Тобольской и на Нулевом километре. Однако многие барнаульцы на День города самые популярные локации не посещают и предпочитают просто сходить в детьми в парк. Для таких людей amic.ru рассказывает, какие мероприятия состоятся в парках Барнаула на День рождения города и где будет интереснее всего.

Парк “Солнечный ветер”

В парке “Солнечный ветер” программа начинается в 11:00. С 11 до 14 часов там пройдёт фестиваль детского активного и познавательного туризма, краеведения и социально-значимой деятельности “Я горжусь тобой, Алтай!”. В то же время состоится творческий мастер-класс по росписи русской куклы Матрешки и по изготовлению тряпичной куклы.

С 12 до 18 часов в парке пройдёт ярмарка-продажа сувениров, а с 12 до 17 — передвижная выставка “Хранитель истории Алтая”. С 13 до 16 часов в “Солнечном ветре” будет идти праздничная программа “Мелодии любимого города”. В рамках последней выступят вокалисты, танцоры города, а также театр моды “Бастет”.

Кроме того, в парке будут и мастер-классы. А именно с 13 до 14 часов пройдёт мастер-класс по изготовлению Богородской игрушки, в то же время состоится мастер-класс “Роспись матрешки”, а с 15 до 16 — творческий мастер-класс по изготовлению ватной игрушке “Бабочки в городе”.

Парк “Эдельвейс”

В парке “Эдельвейс” пройдёт концерт, будет музыкальная программа. На сцене выступят артисты с 16:00 до 21:30, рассказали в парке.

Выступления в парке "Солнечный ветер"/ Фото: amic.ru

Парк “Арлекино”

Свою программу приготовил и парк “Арлекино”. Она стартует с 10 часов утра. Там пройдут мастер-классы для взрослых и детей, будут фотозоны (в том числе “цветочные”) по всей территории парка, запланированы розыгрыши призов и выставки ручных работ, также детей будут развлекать аниматоры. Последние организуют игры для малышей, рассказали amic.ru в парке.

Основная программа начинается в 13:00 с выступления духового оркестра под руководством дирижёра, которое продлится до 14:00.

В 14:00 начинается концерт вокальных и хореографических коллективов города. Среди них хореографический ансамбль “Матрёшка”, цирковая студия “Арлекино”, а также коллективы ДК города Барнаула. Концерт продлится до 18:00. В это время вся программа завершится.

Парк “Изумрудный”

Самую обширную программу ко Дню города подготовит парк “Изумрудный”. Там будут следующие мероприятия:

  • 11:00-13:00 на площадке у пруда — спортивно-развлекательная программа, полевая кухня, выставка оружия, спецсредств, пожарной техники, показательные выступления силовых ведомств;
  • 11:00-20:00 на Томском тракте — выставка-ярмарка “Аллея мастеров”;
  • 14:00-14:40 на площадке у пруда — выступление творческих коллективов Барнаула и Алтайского края;•
  • 14:00-16:00 в новом амфитеатре — концерт и выставка-продажа картин художников “Галерейник”;
  • 14:00-20:00 — Световая фотозона “Сквозь слезы к счастью”;
  • 14:45-16:10 на площадке у пруда — концерт молодежного движения “Поколение”;
  • 16:30-19:00 на площадке у пруда — интерактивная игра, крио-шоу и аквагрим;
  • 16:30-17:30 в новом амфитеатре — театрализованное представление “Зеленый театр”;
  • 18:00-21:30 у сценки на центральной аллее — дискотека 80-х;
  • 18:00-20:00 в старом амфитеатре — шоу-концерт от школы танца “La Casa Latina”;
  • 18:30-21:30 на площадке у пруда — выступление дуэта “Street duet”, музыканты которого сыграют на скрипке и гитаре
  • 21:30 у “Верстового столба” — театрализованная экскурсия историка и краеведа Данила Дегтярева “Тайны старого парка”.

Парк "Изумрудный"/ Фото: amic.ru

Парк “Лесная сказка”

В парке “Лесная сказка” праздник начнётся в 12:00 до 18:00 там будут выступать творческие коллективы Барнаула и будет работать открытый микрофон “Таланты нашего города”.

С 12 до 14 часов в “Лесной сказке” будет идти выставка декоративно-прикладного творчества и концерт Союза пенсионеров Индустриального района.

На аллее парка днём будут работать интерактивные площадки, фотозона, мастер-класс по кукловождению от Театра кукол “Сказка”. Свою фотозону приготовит и Музыкальный театр.

В 18:30 директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев проведёт экскурсию с показательными кормлениями. В 20:00 состоится праздничная программа Индустриального района, а в 22:00 в “Лесной сказке” прогремит праздничный салют.

Парк спорта

Рядом с “Лесной сказкой”, в “Парке спорта”, в 10:00 пройдёт Гастрономический фестиваль и выставка “Талантов яркое цветенье”.

В “Юбилейном” и “Центральном” что-то будет?

Масштабных мероприятий на День города в парке “Юбилейный” не планируется. Однако желающие его посетить могут просто прогуляться по парку и посмотреть, как он благоустраивается.

Парк “Центральный” сейчас также благоустраивается, однако закрыт для посещений. Все мероприятия будут на ул. Мало-Тобольская, которая находится рядом с парком.

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