Доброволец из Алтайского края погиб в зоне СВО

Григорий Когут спас колонну бронетехники и сослуживцев при разминировании моста

Фото: unsplash.com

30-летний доброволец из Алтайского края Григорий Когут погиб при разминировании моста в зоне СВО, пишет “Алтайская правда”.

Григорий родился на Украине, но школу (девять классов) окончил в Заринске. Потом отучился в Барнаульском железнодорожном училище и Омском университете путей сообщения. Работал в местном локомотивном депо Московка.

В зоне СВО он изначально был оператором БПЛА, но позже стал специалистом разминирования. 20 мая боец пошел на разминирование переправы без защиты, но при этом спас бронетехнику и людей, которые шли позади.

Ранее в барнаульской школе № 37 открыли Парту Героя в память об учителе истории Дмитрии Базанове, погибшем в ходе СВО.

горняк



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