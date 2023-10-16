Дожди и прохлада. О погоде в Алтайском крае 16 октября
Местами ожидаются осадки
Фото: pxhere.com
Новая рабочая неделя начнется в Алтайском крае с дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит от +6 до +11 градусов. Местами дожди.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.
новости горняк
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