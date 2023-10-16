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Дожди и прохлада. О погоде в Алтайском крае 16 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Местами ожидаются осадки

Фото: pxhere.com

Новая рабочая неделя начнется в Алтайском крае с дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +6 до +11 градусов. Местами дожди. 

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

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