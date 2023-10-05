Доля фуража растет. Какие виды на урожай-2023 в Алтайском крае?

Из-за переувлажнения почвы качество зерна хуже, чем в прошлом году

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Интенсивные дожди, которые некстати обрушились на Алтайский край во время уборочной кампании, поставили под удар не только количество, но и качество будущего урожая. Из-за чрезмерной переувлажненности почвы техника вязнет в грязи, а тем временем пшеница уже начала прорастать, как в колосе, так и в валках. Это ведет к полной потере качества – такое зерно будет пригодно только для фуража. Каким будет урожай-2023, разбирался amic.ru.

Пришли дожди, когда не ждали

2023 год стал настоящим испытанием для аграриев в Алтайском крае. Заморозки в мае и аномальная жара в июне нанесли существенный удар по урожаю зерновых. В засуху крестьяне возлагали надежды на осадки. Дожди пришли, но только в конце лета – аномальное количество осадков выпало во второй декаде августа на большей части края. Не прекратились они и в сентябре, рассказала начальник отдела агрометеорологии и агрометпрогнозов Алтайского гидрометцентра Светлана Тарасова.

“В сентябре в большинстве западных и южных районов выпало рекордное количество осадков: до 2,5-3 месячных норм. Условия для уборки сложились, мягко говоря, неблагоприятные. В 14 наблюдательных подразделениях Алтайского гидрометцентра и сегодня фиксируется переувлажненность почвы. Земля находится в липком или текучем состоянии. Безусловно, это мешает проведению уборочных работ и посеву озимых”, – отмечает Светлана Тарасова.

Из-за дождей уборка затянулась и проходила в очень сложных условиях. Земля напиталась настолько, что техника просто утопала в грязи. Порой ее приходилось вытаскивать чуть ли не вручную, рассказывает руководитель сельхозпредприятия имени Титова и ООО “Майское”, депутат АКЗС Александр Траутвейн.

“Поля развезло. Комбайн заезжает и тут же проваливается. Вязли и груженные зерном машины. Рвали их тракторами. От такого обилия осадков часть пшеницы полегла, а ее убирать еще сложнее – просто ювелирная работа. Комбайнам приходилось снижать скорость, делать откаты назад и опускать жатку максимально низко к земле, но при этом не касаясь почвы”, – рассказывает Александр Траутвейн.

​В Алтайском крае зерносушилки работают в режиме 24/7

Собеседник агентства добавляет, что в его хозяйствах уборочную завершили 3 октября. Урожайность по сравнению с 2022 годом ниже, но в целом неплохая. Так, озимая пшеница дала 35 центнеров с гектара против 40 в прошлом году, яровая – 28 против 42,5. Но сейчас перед всеми крестьянами стоит задача – сохранить новый урожай.

“Из-за избытка дождей зерно напиталось влагой, более 70% пшеницы мы были вынуждены сушить. Это очень большой объем, у нас ежедневно работают две сушилки. Хозяйства, где их нет, чтобы полностью не потерять урожай, вынуждены везти пшеницу на элеватор и платить большие деньги за сушку и подработку”, – объясняет Александр Траутвейн.

Зерно-2023 настолько сырое, что через сушильную камеру его прогоняют два-три раза, хотя в прошлые годы хватало одного, рассказывает ведущий менеджер оказания элеваторных услуг экспортного союза SEUS Алексей Шехматов. Это увеличивает как финансовые, так и временные затраты, чтобы довести зерно до ГОСТовских показателей и разместить его на хранение.

“Если зерно по влаге будет выше ГОСТа, срок его хранения существенно сократится, со временем оно может загореться. На момент приемки на элеватор влага в зерне в среднем варьируется от 18 до 22%. Таких высоких показателей не было уже очень давно. В этом году услуги сушки востребованы сельхозтоваропроизводителями на наших элеваторных комплексах как никогда. И процесс идет в режиме нон-стоп 24/7”, – объясняет Алексей Шехматов.

Исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс отмечает, что сейчас у многих хозяйств в регионе есть свое сушильное оборудование. Однако из-за того, что сушить приходится практически каждую тонну зерна, резко увеличилось потребление газа. В итоге регион столкнулся с новой проблемой: возникли перебои с поставками пропан-бутановой смеси, которая служит топливом для зерносушильных установок.

“Я не могу сказать, что наши поставщики были не готовы. Они как обычно заблаговременно заполнили свои емкости. Но из-за высокого спроса объемы в их хранилищах резко сократились. Теперь за топливом им приходится ехать в Барабинск, а это увеличивает транспортное плечо, как следствие, возрастают затраты на каждую тонну. Наш союз ведет переговоры с крупными снабженцами и в ручном режиме информирует, в каких хозяйствах осталось топлива на день-два, меняем графики, чтобы не возникло простоя у крестьян”, – рассказал Александр Вайс.

В региональном Минсельхозе уточнили, что общая годовая потребность аграриев края по потреблению газа составляет порядка 6,5 тысячи тонн. В настоящее время, когда на полях убрано примерно 60% урожая, требуется сушка около 1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур и 700 тысяч тонн масличных культур. Для этого необходимо поставить в хозяйства края порядка двух тысяч тонн газа. Губернатор Виктор Томенко в курсе этой проблемы. Краевое правительство обратилось за помощью в федеральный центр: было отправлено письмо с просьбой обеспечить увеличение поставок пропан-бутановой смеси для аграриев Алтайского края с учетом возросших потребностей, проинформировала пресс-служба регионального правительства.

А качество зерна не пострадает?

В части хозяйств, где уборочная кампания еще в самом разгаре, из-за высокой влажности зерно успело прорасти как в колосе, так и в валках, рассказывает Александр Вайс. Некоторые крестьяне даже не успели намолотить себе семена. Их собирают в первую очередь с лучших полей. В итоге это обернется дополнительными убытками, но теперь аграрии думают только о том, как убрать свои поля.

“Сейчас, слава богу, погода установилась, но земля до сих пор очень сырая. Однако и откладывать уборку уже нельзя, время сильно поджимает. Поэтому аграриям даже приходится цеплять комбайны к тракторам, чтобы попасть на поле. Зерно, которое убрали до середины сентября, было хорошего качества, а сейчас оно резко упало. Есть такие хозяйства, которые скосили отличную пшеницу, но не имели возможности ее собрать: комбайны не могли заехать на поле. Валок пролежал две недели, поднимают, а он уже прирос к земле. Такое зерно теперь пойдет только на корм скоту”, – говорит Вайс.

Директор Алтайского филиала ФГБУ “Центр оценки качества зерна” Мария Шостак подтвердила amic.ru, что в этом году доля непродовольственной пшеницы в общем объеме больше обычного, но ситуация не критичная. Она подчеркивает: выводы делать преждевременно, так как на данный момент обследовано только 40% от того, что собрали аграрии. Так, из проверенной 831 тонны зерна 420 тонн приходится на озимую пшеницу, и ее качество даже лучше, чем в предыдущие годы. Эксперт добавляет, что ее большую часть крестьяне успели убрать до периода затяжных дождей.

“Если говорить о яровой пшенице – качество похуже, но тоже не критично. Объективные выводы можно будет сделать тогда, когда уборочная полностью завершится. А пока доля непродовольственной пшеницы в общем объеме у нас составляет 12%. В прошлом году этот показатель был равен 2%. Однако к тому моменту в крае успели убрать значительно больше зерна и его качество было лучше. В 2023 году погода серьезно осложнила проведение работ, кроме того, из-за дождей увеличилось число падения: некоторые партии пшеницы 3-го класса перешли в 4-й, а пшеница 4-го класса переходит в непродовольственное зерно”, – рассказала Мария Шостак.

Из-за затяжных дождей у зерновых произошло вымывание клейковины, увеличился объем проросшего зерна и, как следствие, снизилось число падения. А это базовый критерий для распределения собранного урожая на классы пшеницы и индикатор цены, объясняет Алексей Шехматов.

“Число падения в этом году около сотни. При этом все переработчики принимают сырье с этим показателем минимум 150. Число падения влияет на выход хлеба и другие хлебопекарные свойства муки в процессе выпечки. С полей везут очень много проросшего зерна. Некоторые КФХ приняли решение бросить пшеницу в полях из-за низкой стоимости фуража. В целом по Алтайскому краю урожайность оставляет желать лучшего. Она ощутимо снизилась по отношению к прошлому году”, – говорит Алексей Шехматов.

Сейчас стоимость фуражного зерна в Алтайском крае установилась на отметке 12 тысяч рублей за тонну, цена пшеницы 4-го класса варьируется от 14 до 14,5 тысячи за тонну, “тройка” стоит 15-15,5 тысячи.

Он добавляет, что по итогам приемки двух месяцев преобладающий объем завозимой пшеницы относится к 4-му классу. Третий класс тоже есть, но это зерно очень слабое по своим качественным характеристикам.

Президент Союза зернопереработчиков Алтая, генеральный директор компании “Грана” Валерий Гачман подчеркивает, что ситуация не катастрофическая, хотя качество урожая несколько хуже обычного. В то же время он напоминает, что были годы, когда дела обстояли куда печальнее.

“Были годы, когда у нас не было не только числа падений, но и клейковины. Находили партии зерна, привозили из других регионов. И хлебопеки подстраивались. Когда это не проблема отдельного предприятия, а всего региона, она решается. А пока нужно все-таки дождаться завершения уборочной и выждать хотя бы месяц. Тогда зерно будет считаться вызревшим, и мы сможем оценить его хлебопекарные качества”, – говорит Валерий Гачман.

Эксперт отмечает, что на данный момент на рынке представлено сырье разного качества. Но это естественный процесс: фермеры традиционно оставляют в закромах самую лучшую пшеницу, чтобы потом продать ее подороже. Мукомолов в первую очередь волнует наличие клейковины: ее количество достаточно для формирования помольных партий, отмечает Гачман.

“Самая острая проблема в качестве пшеницы в текущем сезоне – это низкое число падений. Данная проблема решается так же, как и проблема при низкой клейковине зерна пшеницы. Мы находим пшеницу с более высокими показателями числа падений и формируем помольную партию зерна с заданными показателями качества, позволяющими, как и прежде, вырабатывать муку с заданными характеристиками. Проблема есть, но она решаемая”, – заключил Валерий Гачман.

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