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Дом-долгострой на ул. Советской Армии в Барнауле планируют законсервировать

ГОРНЯК2201 mins

Заморозить строительство могут на срок до года

Проект ЖК “Клевер парк” /Фото: “Дом.рф”

Компания “Барнаулкапстрой” намерена заморозить недостроенный дом на ул. Советской Армии. Его начали возводить еще в начале 2019 года, но спустя несколько месяцев работы замерли на уровне фундамента. Сейчас застройщик объявил аукцион по поиску подрядной компании, которая законсервирует существующие конструкции.

Попытка № 2

Дом на ул. Советской Армии, 83, запроектирован 16-этажным, двухподъездным. В нем – 286 квартир, из которых продано 12%. На сайте “Дом.рф” указано, что объект относится к классу “комфорт”. По соседству находится другой незавершенный дом – 20-этажная “свечка” (ее адрес: ул. Советской Армии, 83а), каркас которой готов лишь наполовину.

Летом 2020 года “Барнаулкапстрой” впервые приостановил строительство домов. Девелопер объяснил это расторгнутым договором с подрядчиком. Весной 2022-го компания объявила, что планирует завершить обе многоэтажки.

Согласно обновленным проектным декларациям, дом № 83а должны сдать в первом квартале 2024-го, а № 83 – во втором квартале 2025-го.

Теперь же стало известно, что девелопер намерен законсервировать фундамент дома № 83 как минимум на год.

Согласно техзаданию (на основе инженерно-технического заключения, выполненного компанией “ГеоПроектСтройАлтай” в 2021 году), подрядчику необходимо будет провести инженерно-техническое обследование фундаментной плиты, определить ее работоспособность, установить прочность (класса) бетона и армирования, а также соответствие фундамента проектным решениям. При обнаружении дефектов и повреждений плиты строителям необходимо разработать рекомендации по их устранению.

Фундамент дома на ул. Советской Армии, 83 / Фото: “Дом.рф”

Кроме того, компании необходимо дать заключение “о соответствии выполненной фундаментной плиты проектным решениям и возможности дальнейшей эксплуатации с выработкой мероприятий по консервации на срок до года ввиду длительного простоя”.

Сами работы по консервации включают: предотвращение затопления котлована и размораживания бетона конструкций; предотвращение возможного морозного пучения грунтов основания, защиту фундаментных конструкций от действия сил морозного пучения; защиту бетона железобетонных конструкций от коррозии; защиту оголенной арматуры железобетонных конструкций от коррозии; защиту откосов котлована от обрушения и осыпания.

Запланированные работы оценили в 2,9 млн рублей. Подрядчика определят 25 сентября 2023 года. Заявки принимают до 20 сентября. Интересно, что осенью 2022-го “Барнаулкапстрой” уже планировал законсервировать долгострой и также искал подрядчика, но желающих выполнить работы не нашлось.

Неудачный опыт

ЖК на ул. Советской Армии от “Барнаулкапстроя” – это первая попытка городской реновации. В 2015 году компания выиграла аукцион на развитие застроенной территории в границах Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова. Девелопер по условиям контракта был обязан расселить аварийные дома, подготовить проект планировки квартала и нанять генподрядчика для строительства ЖК и необходимых для района социальных объектов.

Всего на четырех гектарах планировали возвести три 16-этажные и три 10-этажные высотки, два паркинга, а также сделать прогулочные площадки и гостевой паркинг. Но из-за сложностей при расселении аварийных домов (не все собственники соглашались с суммами компенсации и шли в суды) строительство первых домов (на ул. Советской Армии, 83 и 83а) “Барнаулкапстрой” начал лишь в 2019 году.

Завершить объекты планировалось в 2022-м. Однако из-за финансовых проблем застройщика (компания затянула сроки строительства дома на Павловском тракте, 291 и ул. Парковой, 71) возведение “Клевер-парка” также было затянуто.

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