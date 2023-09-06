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Дореволюционные особняки и послевоенные бараки. В Барнауле снесут более десятка домов

ГОРНЯК2201 mins

Объекты расположены в разных районах краевой столицы

Дом на ул. Интернациональной, 129, в Барнауле / Фото: “Яндекс Карты”

В Барнауле готовят к сносу одиннадцать многоквартирных домов. Они находятся в муниципальной собственности, расположены в разных районах города, построены из различных материалов. Однако все здания признаны аварийными и опасными для проживания. Сейчас мэрия ищет компании, которые подготовят документацию на снос объектов.

Самые старые дома, приговоренные к демонтажу, расположены в центре города. Так, на ул. Мало-Тобольской, 8, снесут кирпичную двухэтажку, построенную в 1918 году. К ней вплотную примыкает другой объект – административное здание (ул. Мало-Тобольская, 6а). Оно построено в начале 2000-х и явно снесено не будет. 

Дом на ул. Мало-Тобольской, 8 / Фото: “Яндекс Карты”

На ул. Интернациональной демонтируют две соседние двухэтажки, построенные в 1907 году. Дом № 129 возведен из кирпича, № 129а – из дерева. Несмотря на почетный возраст, здания не попали в реестр объектов культурного наследия.  

На ул. Профинтерна, 42 (недалеко от парка “Изумрудный”) готовят к сносу трехэтажный дом, возведенный в 1936 году. У него есть одна интересная особенность: торец здания украшают колонны и балкон.

Дом на ул. Мало-Тобольской, 8 / Фото: “Яндекс Карты”

В списке объектов, которые сравняют с землей, много домов на Потоке. Так, там снесут двухэтажки на ул. Чеглецова, 9 (1957 год постройки), на Тимуровской, 34 (1955 г.), на Петра Сухова, 40 (1954 г.). В районе ВРЗ готовят к демонтажу кирпичную двухэтажку 1946 года постройки на ул. Водопроводной, 134. А вот в микрорайоне Новосиликатном снесут сразу три соседних дома на ул. Суворова –  № 3, 5 и 7. Все здания построили в 1957 году.

Напомним, что всего в 2023 году в Барнауле планируют демонтировать 80 ветхих многоквартирных домов. Это почти на треть больше, чем в предыдущем году, когда снесли 51 объект. 

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