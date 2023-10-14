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До +14. О погоде в Алтайском крае 14 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман

Фото: unsplash.com

От +9 до +14 градусов ожидается в Алтайском крае днем 14 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +9 до +11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман Ветер южный 4-9 м/с.

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