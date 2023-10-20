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Дуда назвал свиньями тех, кто принимал участие в выборах во времена ПНР

редактор ГОРНЯК2201 минуты

По его словам, на последних выборах страна показала, как в ней укрепилась демократия и как сильно она “повзрослела” с 1989 года

Фото: unsplash.com

Президент Польши Анджей Дуда назвал свиньями тех, кто принимал участие в голосовании на выборах во времена Польской Народной Республики (ПНР). Как сообщает РИА Новости, так он прокомментировал рекордную явку избирателей на воскресных парламентских выборах, которая составила 74,38%.

По его словам, Польша в очередной раз показала, как в стране “укрепилась демократия” и как сильно она “повзрослела” с 1989 года.

“Ибо все мы прекрасно помним, что до 1989-го только свиньи ходили на выборы”, – сказал Дуда.По его словам, во времена ПНР явка избирателей на различных выборах завышалась с помощью фальсификаций.

горняк

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