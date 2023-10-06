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“ДЭВУШКА НАДА БЫЛО”. 20-летний мигрант изнасиловаль случайную прохожую: Жертва шла на работу

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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05 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Боровичах Новгородской области уроженец Узбекистана изнасиловал 47-летнюю женщину, которая случайным образом попалась ему на глаза. “Иностранный специалист”, возжелавшего немедленного удовлетворения, не смог сдержать своих животных инстинктов. Пишет Царьград.

В утренний час 30 сентября в Новгородской области произошло ужасное преступление — мигрант из Узбекистана, временно проживающий в Боровичах, совершил нападение и изнасиловал 47-летнюю женщину, которая мирно шла на работу. Пронзительные крики жертвы услышали два человека, которые сумели отбить преступника и оказать пострадавшей помощь. Однако, благодаря присутствию свидетелей, мигрант не смог скрыться и был своевременно передан полицейским.

Управление Следственного комитета по Новгородской области возбудило два уголовных дела в отношении 20-летнего гражданина Узбекистана: по статье за “Изнасилование” и “Насильственные действия сексуального характера”. В настоящее время полиция проводит все необходимые следственные действия и собирает доказательства по делу, чтобы привлечь преступника к суду и наказать его согласно закону.

Это страшное происшествие вызывает глубокое возмущение и в очередной раз напоминает о необходимости более жёсткого контроля в сфере миграционной политики.

“Зачэм умный? Дэвушка нада было!”, – заявил задержанный преступник силовикам.

Фото: ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

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