Европа дрогнула – без русских приходится туго: Санкции пошли под снос

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Европа дрогнула – без русских приходится туго. В итоге санкции против России частично пошли под снос, пока негласно. Несоответствие политических и экономических отношений вскрыл Вячеслав Кулагин. Пишет Царьград.

В первом полугодии 2023-го экспорт отечественной меди в Турцию почти утроился (до 330 тысяч тонн), и это невозможно объяснить ростом внутреннего потребления.

О неоднозначной санкционной политике ЕС в прямом эфире “Первого русского” высказался директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий Вячеслав Кулагин:

Эти истории давно известны. Мировой бизнес работает вопреки политике. Причём сразу по нескольким сегментам. Поставки продукции из России в отдельные страны действительно резко выросли. А эти страны, в свою очередь, нарастили экспорт в Европу. Формально в Брюсселе зачастую заявляют, что это какие-то другие поставки… Но на практике, естественно, все прекрасно понимают, что это.

Поэтому торговля с ЕС по-прежнему активно ведётся. Эксперт добавил, что при желании европейцы могли бы попытаться ограничить ввоз товаров из Турции и ОАЭ:

Но они понимают, что тогда им нечем будет закрывать собственный рынок. Поэтому это приспособление мировой экономики и стран к той ситуации, которая сегодня складывается. И это во многом выгодно и нам, и тем, кто ввёл санкции, и тем, кто выступает транзитёром. Таковы современные реалии.

Фото: MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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