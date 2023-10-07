Егор Крид встретился на сцене со своей бывшей

После выступления артист пожал руку Вале Карнавал

Кадр из видео

Российский поп-исполнитель Егор Крид на сцене встретился со своей бывшей возлюбленной, тиктокершей Валей Карнавал. Об этом сообщает телеграм-канал “МузТВ”.

Крид после встречи отшутился и заявил, что сегодня у него был тяжелый день, но не потому что Валя Карнавал была рядом.

Певец признался, что ему пришлось выйти на сцену и выступать вживую с температурой и болью в горле.

Крид и Карнавал состояли в отношениях в 2020 году. После расставания пара хейтила друг друга в социальных сетях, а Егор Крид высмеивал девушку в своих клипах.

После недавнего выступления бывшие пожали друг другу руки.

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