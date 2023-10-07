07.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Такого, как Путин: какие песни посвящали президенту страны
Новости Алтай
Уличные бои и ракетные обстрелы. В Израиле начались бои с боевиками ХАМАС
Новости Алтай
“Из этого мальчишки выйдет толк”. Владимиру Путину исполнилcя 71 год: архивные фото
Новости Алтай
“Хамас” заявил о начале военной операции против Израиля
Новости Алтай
В Бийске мужчина перевёл деньги мошенникам, угрожавшим его семье
Новости Алтай
Томенко провел совещание по вопросам готовности муниципалитетов к зиме

Коллекция категорий

Бизнес163 Новости
Здоровье339 Новости
Новости Алтай1489 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование172 Новости
Общество401 Новости
Объявления80 Новости
Политика322 Новости
Спорт227 Новости
Платим за интересные новости!

Егор Крид встретился на сцене со своей бывшей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

После выступления артист пожал руку Вале Карнавал

Кадр из видео

Российский поп-исполнитель Егор Крид на сцене встретился со своей бывшей возлюбленной, тиктокершей Валей Карнавал. Об этом сообщает телеграм-канал “МузТВ”.

Крид после встречи отшутился и заявил, что сегодня у него был тяжелый день, но не потому что Валя Карнавал была рядом.

Певец признался, что ему пришлось выйти на сцену и выступать вживую с температурой и болью в горле.

Крид и Карнавал состояли в отношениях в 2020 году. После расставания пара хейтила друг друга в социальных сетях, а Егор Крид высмеивал девушку в своих клипах.

После недавнего выступления бывшие пожали друг другу руки.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости