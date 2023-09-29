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“Если ваш приказ не выполним, значит нам не жить”: О чем Путин переговорил с Кадыровым?

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Владимир Путин провёл личную встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Кремле. В ходе беседы были затронуты темы экономики и СВО. Пишет Царьград.

Телеграм-канал “Кремль. Новости” выложил в публичный доступ кадры встречи Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На видеоролике, который опубликовал журналист Павел Зарубин, зафиксировано, как лидер России приветствует своего собеседника, после чего они усаживаются за стол и начинают беседу.

На официальном сайте Кремля сообщается, что стороны намерены обсудить экономическую и социальную обстановку в Чеченской Республике. Как отметил Владимир Владимирович, в регионе фиксируется положительная динамика.

Также была затронута тема СВО. Путин отметил, что отношение командиров к своим боевым заданиям, в том числе и вышестоящего звена, оставляет самые положительные эмоции.

“Одного спросил: “Как ребята из Чечни воюют?”. Ответ был в ту же секунду: “Не подведут, я в них полностью уверен. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях”, – сказал Владимир Владимирович.

“Мы если ваш приказ не выполним, значит, нам не жить”,- ответил глава Чечни. 

Фото: KREMLIN POOL/VIA/GLOBALLOOKPRESS

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