ЕС не прекратит поддержку Украины из-за конфликта в Израиле

Евросоюз готовит новую программу бюджетной помощи Киеву, рассказала Урсула фон дер Ляйен

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Евросоюз не прекратит поддержку Украины из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС уже готовит новую программу бюджетной помощи Киеву.

“Мы будем стоять с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется”, – цитирует ее ТАСС.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления.

город Горняк



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