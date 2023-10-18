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ЕС не прекратит поддержку Украины из-за конфликта в Израиле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Евросоюз готовит новую программу бюджетной помощи Киеву, рассказала Урсула фон дер Ляйен

Фото: unsplash.com

Евросоюз не прекратит поддержку Украины из-за  обострения конфликта между Израилем и Палестиной, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС уже готовит новую программу бюджетной помощи Киеву.

“Мы будем стоять с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется”, – цитирует ее ТАСС. 

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления. 

город Горняк

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