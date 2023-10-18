ЕС не прекратит поддержку Украины из-за конфликта в Израиле
Евросоюз готовит новую программу бюджетной помощи Киеву, рассказала Урсула фон дер Ляйен
Фото: unsplash.com
Евросоюз не прекратит поддержку Украины из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, ЕС уже готовит новую программу бюджетной помощи Киеву.
“Мы будем стоять с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется”, – цитирует ее ТАСС.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления.
город Горняк
Источник