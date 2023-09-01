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Живодер в Екатеринбурге зарезал собаку перед камерой домофона

ГОРНЯК2201 mins

Помогала ему в жестокой расправе над животным супруга

Фото: pxhere.com

В Екатеринбурге мужчина жестоко расправился со своей собакой перед камерой домофона. Об этом сообщает Readovka.

Ночью жильцы одной из городских многоэтажек услышали на улице крик и визг животного. Оказалось, что мужчина увел овчарку недалеко от подъезда и зарезал. Все это было снято на камеру домофона.

После расправы о содеянном он сообщил своей жене. Та помогла убрать кровь, замотать тушу собаки в ткань и унести. 

Причина, по которой пара убила пса, неизвестна. Зоозащитники уже обратились в полицию.

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