Жители барнаульского дома пожаловались на отсутствие отопления и затопленный подвал

В начале октября жители дома на ул. Малахова, 56, не получили отопления в свои дома, первый этаж дома затопило, а аварийная крыша здания продолжает течь

Обогреватель / Фото: amic.ru

Жители дома на ул. Малахова, 56, в Барнауле к 4 октября так и не получили нормального отопления. Температура в их домах низкая, и люди вынуждены ходить в теплой одежде. Кроме того, подвал дома в начале октября сильно затопило, и весь первый этаж буквально задыхается от запаха сырости. А собственники квартир на последнем, 12 этаже страдают от протекающей крыши. Во всех этих бедах жители винят местное ЖЭУ. Amic.ru разбирался в ситуации.

На что жалуются жители дома?

Проблемы с поздней подачей отопления происходят в доме на ул. Малахова, 56, уже второй год подряд. В 2022-м отопление дали только в середине октября. В 2023-м на дворе снова уже октябрь, а тепла в здании все еще нет, хотя в городе давать его начали с 21 сентября, указали жители.

При этом, отметила Наталья, проживающая на 9-м этаже, 2 октября батареи на некоторое время стали теплыми, однако 3 октября они снова остыли.

“Отопление не могут запустить, стояки холодные. Немного горячие побудут, а потом опять остывают. Все жалуются, обращаются в ЖЭУ. Может, что-то они и делают, но общаться с нами не хотят”, – рассказала Наталья.

Сильнее всего в доме страдают первые этажи, отметила Наталья. Там люди больше других мерзнут без теплых батарей. Кроме того, в первые дни октября в доме еще и затопило подвал. Воду оттуда уже откачали, сейчас помещение проветривается, но сильный запах сырости все равно стоит, и его чувствуют жители первого и второго этажей. Такие подтопления случаются чуть ли не раз в месяц, отметила Наталья.

“Вот только подвал стоял по колено в воде. Сейчас ее откачали, но там все равно очень сыро. Первые этажи ни окна не могут открыть, ничего. В ЖЭУ рявкнули, что откачают. Ну откачали, сейчас там просушивать надо все. И канализацию надо делать. Но на контакт пока никто идти не хочет, никто не может сказать, какие планы на наш дом и что хотят делать. Жители причин этих потопов не знают. Может, это канализация, потому что люк у нас обвалился”, – прокомментировала Наталья.

Затопленный подвал в доме / Фото предоставлено жителями

Жителям верхних этажей дома тоже спокойно пожить не удается, ответила она. В доме есть серьезные проблемы с крышей, которая периодически протекает, отметила Наталья.

Крыша уже признана аварийной, однако ее капитальный ремонт должен состояться только в 2029 году. К этому времени, уверены жители, ситуация вполне может стать аховой. Поэтому они сейчас собирают подписи, для того чтобы капремонт перенесли на 2024 год. Для этого необходимо повысить плату за него с 10 до 12 рублей за “квадрат”, голосование по этому поводу также уже идет.

“Крыша вся течет, собираем подписи, чтобы ее сделали. Капремонт стоит на 2029 год, но у нас 12-е этажи постоянно топит и что-то надо делать. Все бежит по стенам, просто ужас. Мы сделали экспертизу, которая показала, что ремонт крыши надо переносить на 2024 год, но для этого сумму за капремонт надо повысить. Осенью дожди пойдут, опять все будет тонуть, не дай бог лифты встанут”, – поделилась Наталья.

По ее словам, они уже обращались в Роспотребнадзор и прокуратуру, но ситуацию это не исправило.

Дом на ул. Малахова, 56 / Фото: Яндекс Карты

Что говорят в ЖЭУ?

Руководитель обслуживающей дом организации “ЖЭУ-12” (является подразделением “Дез-2 Ленинского района”) Людмила Копытина отметила, что отопление в доме дали днем 4 октября. Батареи в квартирах 5 октября уже точно должны быть горячими.

“Отопление дали, на дом оно заходит, работаем по стоякам. 4 октября главный инженер все перезапускал. Дом запущен, но там 12-этажка, давления не хватает, перепад недостаточный, мы придавливаем, гидравлика не помогает. Все заявки за день 4 октября инженер отработал. Сразу не запускается никогда отопление. Надо, чтобы оно нормализовалось по трассе. С домами на Малахова № 48, 54 и 56 есть проблемы, там проблематично все запускается”, – прокомментировала директор ЖЭУ.

Подвал в начале октября затопило потому, что в трубе был засор, пояснила Копытина. Его удалось оперативно прочистить и откачать воду. Сейчас подвал проветривается, подчеркнула Копытина. По ее словам, такие ЧП в доме случаются раз в месяц или в два месяца, и виноваты в этом сами жители, уверяет Людмила Копытина.

“Люди не умеют нормально пользоваться канализацией. Аварийных участков не было. Влажные салфетки бросают, все это встает в трубе и начинает литься в подвал. Это не помойка, в которую все подряд можно выбрасывать. Главный инженер ставил откачку, так что воды там больше нет”, – сказала директор.

А вот крыша в доме уж точно требует капитального ремонта, сообщили в ЖЭУ. Латочный ремонт там делается постоянно (последний был летом 2023 года), но его недостаточно, подчеркнула Людмила Копытина. При этом протекания происходят не так часто, как говорят жители, и после каждого дождя людей не топит, сказала она. На протечки жаловалась только 82-я квартира, а больше обращений не было, сказали в ЖЭУ.

Сейчас вопрос переноса капремонта крыши на более ранний срок должны решить жители, отметила она. Они же будут голосовать за то, чтобы им поменяли часть разрушенной канализации.

Источник