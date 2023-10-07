07.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Такого, как Путин: какие песни посвящали президенту страны
Новости Алтай
Уличные бои и ракетные обстрелы. В Израиле начались бои с боевиками ХАМАС
Новости Алтай
“Из этого мальчишки выйдет толк”. Владимиру Путину исполнилcя 71 год: архивные фото
Новости Алтай
“Хамас” заявил о начале военной операции против Израиля
Новости Алтай
В Бийске мужчина перевёл деньги мошенникам, угрожавшим его семье
Новости Алтай
Томенко провел совещание по вопросам готовности муниципалитетов к зиме

Коллекция категорий

Бизнес163 Новости
Здоровье339 Новости
Новости Алтай1489 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование172 Новости
Общество401 Новости
Объявления80 Новости
Политика322 Новости
Спорт227 Новости
Платим за интересные новости!

Жители барнаульской многоэтажки вступили в схватку с колдуньей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Женщина заявляет, что владеет большой магической силой

Фото: pxhere.com

Жители многоэтажки по улице Гущина в Барнауле жалуются на соседку, которая называет себя родовой колдуньей. Об этом сообщает “Толк”.

По словам местных, женщина постоянно кричит, лупит по батареям и желает всем смерти. Кроме того, запах из ее квартиры раздается не самый приятный. Но сделать с волшебницей ничего не получается. Жалобы в Роспотребнадзор не дали результата.

Журналистам женщина заявила, что обладает родовой магией и одна ее слеза не даст жизни окружающим на целую неделю. Соседей она обвиняет в том, что они убрали защиту с ее порога, из-за чего пространство вокруг стало темным. 

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости