Жители барнаульской многоэтажки вступили в схватку с колдуньей

Женщина заявляет, что владеет большой магической силой

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Жители многоэтажки по улице Гущина в Барнауле жалуются на соседку, которая называет себя родовой колдуньей. Об этом сообщает “Толк”.

По словам местных, женщина постоянно кричит, лупит по батареям и желает всем смерти. Кроме того, запах из ее квартиры раздается не самый приятный. Но сделать с волшебницей ничего не получается. Жалобы в Роспотребнадзор не дали результата.

Журналистам женщина заявила, что обладает родовой магией и одна ее слеза не даст жизни окружающим на целую неделю. Соседей она обвиняет в том, что они убрали защиту с ее порога, из-за чего пространство вокруг стало темным.

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