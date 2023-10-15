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Жители сектора Газа испытывают нехватку питьевой воды, заявили в ООН

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Люди вынуждены потреблять воду из сельскохозяйственных колодцев

Сектор Газа / Фото: unsplash.com

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили о нехватке питьевой воды в секторе Газа, пишет РИА Новости.

На фоне конфликта с Израилем подача воды по водопроводной сети и работа установок по опреснению/очистке воды прекратились. 

В связи с этим люди вынуждены пить солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев, что чревато распространением болезней, считают эксперты.

7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.

В связи с этим российские эксперты рассказали amic.ru, почему на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война.

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