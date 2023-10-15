Жители сектора Газа испытывают нехватку питьевой воды, заявили в ООН
Люди вынуждены потреблять воду из сельскохозяйственных колодцев
Сектор Газа / Фото: unsplash.com
В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили о нехватке питьевой воды в секторе Газа, пишет РИА Новости.
На фоне конфликта с Израилем подача воды по водопроводной сети и работа установок по опреснению/очистке воды прекратились.
В связи с этим люди вынуждены пить солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев, что чревато распространением болезней, считают эксперты.
7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.
В связи с этим российские эксперты рассказали amic.ru, почему на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война.
новости горняк
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