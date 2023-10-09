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Жители Тель-Авива массово скупают продукты в магазинах

редактор ГОРНЯК2201 минуты

На фоне фоне эскалации с сектором Газа люди запасаются едой впрок

Тель-Авив / Фото: unsplash.com

Жители Тель-Авива начали массово скупать продукты на фоне вооруженного конфликта с боевиками ХАМАС, пишет РИА Новости.

В некоторых магазинах товары уже продают с лимитом. Сотрудники торговых точек подтверждают: на фоне всеобщей паники люди закупаются едой впрок.

Самыми востребованными товарами в эти дни стали хлеб, яйца, молоко, вода, макароны и рис. Прилавки с фруктами и овощами также опустели.

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