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Жительница Барнаула отдала мошеннику 18 тысяч рублей при покупке дивана

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Полицейские возбудили уголовное дело

Фото: unsplash.com

31-летняя жительница Барнаула  в надежде купить диван стала жертвой мошенника, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

На сайте объявлений горожанка нашла интересующий ее товар и связалась с продавцом. Переписку вели через мессенджер.

“Стороны договорились о сделке и доставке. Через некоторое время заявительнице пришла ссылка от курьерской службы о том, что доставка успешно оформлена и необходимо перейти к оплате”, – рассказали в ведомстве.

Женщина оплатила заказ стоимостью около 18 тысяч рублей и стала ждать доставку. В какой-то момент она решила повторно зайти на данное объявление и с удивлением обнаружила, что сообщение было заблокировано и удалено за нарушение правил пользования сайтом. Продавец больше на связь не выходил. Возбуждено уголовное дело.

новости горняк

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