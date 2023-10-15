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Жителям Алтайского края рассказали о погоде 15 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

День выдастся прохладным, ветреным и дождливым

Фото: unsplash.com

Прохладная и сырая погода будет в Алтайском крае днем 15 октября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, температура воздуха составит +8…+13 градусов. На большей части территории небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами по югу порывы до 17 м/с.

В Барнауле термометры покажут +9…+11 градусов. Также ожидается небольшой дождь. Скорость ветра – до 12 м/с.

Горняк22

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