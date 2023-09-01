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Жителя Камня-на-Оби арестовали за “минирование” подъезда

ГОРНЯК2201 mins

Поводом для совершения пранка стало состояние опьянения

Фото: pxhere.com

В Камне-на-Оби местного жителя задержали за ложное сообщение о минировании. Об этом рассказал портал “Каменские новости”.

Инцидент произошел 30 августа в доме по улице Красноармейская, 78. Один из местных заявил, что в подъезде взрывчатка, а молодой человек его не впускает. Также он сказал, что видел как внутрь входят люди в масках.

Полицейские прибыли на место и задержали пранкера. Оказалось, что он был пьян.

Мужчине грозит статья за ложное сообщение.

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