Журналистка CNN публично извинилась за новость про «обезглавленных израильских младенцев»
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14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Журналистка CNN Сара Сиднер публично извинилась за новость про «обезглавленных израильских младенцев», которая оказалась фейком. Пишет Русская Весна.
«Вчера в офисе премьер-министра Израиля сообщили, что они подтверждают, что ХАМАС отрезал головы детям. Но сегодня израильские власти говорят, что они НЕ МОГУТ подтвердить информацию об обезглавленных детях.
Впредь мне нужно быть осторожнее с формулировками, и я приношу извинения», — написала Сиднер.Она также уточнила, что её съемочную команду ввели в заблуждение, и добавила, что в своём репортаже отметила, что ХАМАС отрицал эти действия.
Представители ХАМАС тем временем публикуют кадры, на которых они нянчатся с маленькими израильтянами в день вторжения, чтобы доказать, что они не звери.
Фото: Русская Весна
Горняк22