Журналистка CNN публично извинилась за новость про «обезглавленных израильских младенцев»

|

14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Журналистка CNN Сара Сиднер публично извинилась за новость про «обезглавленных израильских младенцев», которая оказалась фейком. Пишет Русская Весна.

«Вчера в офисе премьер-министра Израиля сообщили, что они подтверждают, что ХАМАС отрезал головы детям. Но сегодня израильские власти говорят, что они НЕ МОГУТ подтвердить информацию об обезглавленных детях.

Впредь мне нужно быть осторожнее с формулировками, и я приношу извинения», — написала Сиднер.Она также уточнила, что её съемочную команду ввели в заблуждение, и добавила, что в своём репортаже отметила, что ХАМАС отрицал эти действия.

Представители ХАМАС тем временем публикуют кадры, на которых они нянчатся с маленькими израильтянами в день вторжения, чтобы доказать, что они не звери.

Фото: Русская Весна

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

Горняк22