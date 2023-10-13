Эти фильмы заставят вас спать со светом

На эту неделю выпало мистическое для многих сочетание – пятница, 13-е, которому не раз приписывали различные леденящие душу значения и приметы. Для любителей пощекотать себе нервы, решивших в этот день остаться дома, корреспондент информационного портала amic.ru собрал 10 ужасающих фильмов, после которых не захочется ночевать в одиночку и без света.

“Психо” (1960)

Эту ленту многие считают вершиной режиссёрской карьеры Хичкока. По-настоящему пугающий триллер давит не жуткими образами, а психологическими приёмами и тонкой игрой.

“Изгоняющий дьявола” (1973)

В дочь известной актрисы вселяется дьявол. Чтобы помочь девочке, из Азии Ватиканом вызывается последний оставшийся в живых экзорцист отец Ланкастер Меррин, который приезжает, не зная о том, что идёт навстречу своей смерти…

“Пятница, 13-е” (1980)

Это, может быть, не самый страшный, но один из самых популярных фильмов ужасов, с которого можно начать свой вечер страха.

“Кошмар на улице Вязов” (1984)

Вечно актуальное кино. По сюжету в кошмарных снах к подросткам приходит один и тот же человек в грязном свитере, с обожжённым лицом и с перчаткой, на которой закреплены острые лезвия. Чтобы избавиться от плохого сна, нужно только проснуться, только вот сновидения с этим персонажем становятся реальностью, из которой нет выхода.

“Сияние” (1980)

Этот фильм сняли по роману ужасов Стивена Кинга. По сюжету герои всей семьёй переезжают в отель, желая подзаработать, но происходят с ними немного незапланированные вещи. Здесь снялся Джек Николсон, который исполнил одну из своих страшных ролей.

“Ведьма из Блэр: курсовая с того света” (1999)

По сути, в фильме не показано ничего, что обычно можно увидеть в разнообразных хоррорах, но при этом здесь создали такую правдоподобную и жуткую атмосферу, что эта лента, созданная в 1999 году, до сих пор может нагнать жути на любого.

“Поворот не туда” (2003)

Небольшая путешествующая компания заблудилась в лесах. В поисках помощи ребята находят странный дом, увешанный оружием и разнообразными сомнительными трофеями.

“У холмов есть глаза” (2006)

Семья, путешествующая по Америке в доме на колёсах, оказывается в странном месте, где раньше проводили ядерные испытания. К несчастью для главных героев, в этой заброшенной людьми зоне находятся не только они.

“Сайлент Хилл” (2006)

Родители слышат от своей дочери частые упоминания о загадочном городке Сайлент Хилл. Для того чтобы во всём разобраться, мама решает побывать в этом месте с ребёнком, но легче от этой поездки не становится.

“1408” (2007)

Писатель Майк Энслин, работающий над новым произведением о полтергейсте и прочих паранормальных явлениях в гостиницах, в поисках вдохновения уезжает в отель под названием “Дельфин”. Здесь бытует легенда о номере 1408, в который входить запрещено. Считая, что это только трюк владельца, главный герой селится именно там.

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